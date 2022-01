DEROY, Lise



Au CHUL, le 7 janvier 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé madame Lise Deroy, fille de feu monsieur Régis Deroy et de feu madame Laurette Théberge. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Gisèle (feu Léo Garrity), Daniel (feu Denise St-Pierre), Denis (Johanne Audet), Claude (France Thomassin), Denise (feu Jacques Plamondon) et Mireille (Gilles Malenfant). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.