GINGRAS, Gisèle



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus ce 26 décembre 2021, notre mère Gisèle Gingras est partie rejoindre l'amour de sa vie (notre père Jean-Claude Caron) qui, lui, est décédé il y a 18 ans à la même date. C'est incroyable comme c'est fort l'amour n'est-ce pas? " Maman, tu resteras toujours dans nos cœurs. À partir de maintenant, papa reprend le flambeau qu'il nous avait confié. Il saura te choyer pour l'éternité. Belles retrouvailles et bon voyage ".L'inhumation se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Serge Lapointe), Hélène, Claudine (Jocelyn Royer) et Marie-Josée (Robert Lemieux); ses petits-enfants qu'elle chérissait tant: Patricia Caron Lapointe, Catherine Caron (Jonathan Dorval), Mathieu Caron Lapointe (Annick Parent) et Audrey-Anne Caron Royer; ses arrières petits-enfants qu'elle adorait: Sara-Jade, Malik, Méliann et Abygaëlle; elle aimait déjà et attendait avec impatience le prochain bébé qui arrivera bientôt. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Cécile Gingras (Guy Paradis), Colette Gingras Giroux, Rachel Caron Lacombe, Robert Delisle (Lynda Cavanagh) Marcelle Comeau Caron et Susan Munoz (André Bouchard); les enfants de son gendre Robert Lemieux: Michaël et Audrey Lemieux (Jean-Pierre Hyppolite); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Outre son époux, elle a rejoint ses parents Angélina Garneau et Alfred Gingras; ses beaux-parents Rose Boutet et Roch Caron; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Paul-Émile (Gilberte Pelletier), Paul-Henri (Aline Fradet), Jean-Marie, Raymond, Roger, Jeannine (Paul-Henri Allard), Albert (Denise Chamberland), Denyse, Jean-Claude Giroux, Fernando Caron, Olivette Caron et Adrien Lacombe. La famille tient à remercier l'urgence en traumatologie et les soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Un grand merci également au personnel de La Résidence La Chambrière Vanier pour leur gentillesse, délicatesse et leur dévouement envers notre mère. Un merci spécial au Dr Jean-François Poulin, cardiologue et à son équipe qui ont suivi et soigné notre mère durant de nombreuses années. Que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Fondation du CHU de Québec ou à la Fondation de l'IUCPQ (hôpital Laval.