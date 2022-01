GINGRAS, Robert



Au Centre d'Hébergement le Faubourg, le 9 janvier 2022 à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Robert Gingras fils de feu Rolland Gingras et de feu Anna de Beaurivage. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Marie (feu Émile Gosselin), Liliane (feu Pierre Noël); ses belles-sœurs: Thérèse Wagner (feu André Gingras), Suzanne Légaré (feu Rodrigue Gingras). Il est allé rejoindre outre ses parents, sa sœur et ses frères: feu Jean-Paul (feu Lucienne Légaré), feu Marcel (feu Noëlla Wagner), feu André Gingras (Thérèse Wagner), feu Thérèse Gingras (feu André Gingras), feu Raymond (feu Pauline Renaud), feu Rodrigue (feu Josette Bilodeau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel dévoué du Centre d'Hébergement le Faubourg pour les soins prodigués. La famille se réunira au salonde 9h à 10h45.