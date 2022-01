SIOUI, Suzanne



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 13 janvier 2022, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Suzanne Sioui, fille de feu Jacqueline Robitaille et de feu Albert Sioui. Elle demeurait à Wendake. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à laLes cendres seront déposées au printemps au columbarium du cimetière de Wendake, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, sa sœur et ses frères: Jacques (Christiane Talbot), Denis (Hélène Bélanger), Réjean (Lise Mercier), Lise (Jacques Fournier), Jean-Pierre (Annie Allard), feu Gilbert, Gaétan (Hélène Deschênes); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.