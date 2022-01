DUMAIS, Rita Ruest



Au Centre d'hébergement D'Anjou de Saint-Pacôme, le 4 janvier 2022, est décédée à l'âge de 97 ans et 5 mois Mme Rita Ruest, épouse de feu M. Roland Dumais; fille de feu Mme Leda Duval et de feu M. Joseph Ruest. Elle demeurait à Mont-Carmel, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à la, de 10 h à 13 h 40.L'inhumation au cimetière paroissial aura lieu à une date ultérieure. Elle était la mère de: feu Jean-Maurice, Jean-Claude (Réjeanne Blanchette), Jeannine (Richard Dumais), Richard Hudon et Line Hudon, Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Patrick Dumais (Isabelle Brochu) et Éric Dumais (Mélissa Hudon); ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Marilou, Claudianne. Elle était la sœur de: feu Lorenzo (feu Ida Courcy), feu Léda (feu Jean-Philippe Duval), feu Lucina (feu Émile Savard), feu Evelyne (feu Josapha Bazinet), feu Paul (feu Lucia Dumais), feu Adélard (feu Rachel Bernier), feu Norbert (feu Marie-Paule Lapierre), feu Jeanne D'Arc (feu Ernest Beaulieu), feu Denise (feu Dollard Chamberland), feu Emma (Adrien D'Anjou), feu Juliette feu Jean-Baptiste Chamberland), feu Maurice (Marie-Jeanne Beaulieu), feu Doris (feu Gérard Pelletier), feu Louis-Philippe (feu Aurélie Lizotte) et la belle-sœur de: feu Xavier (feu Thérèse Richard), feu Jean-Baptiste (feu Marie-Ange Dionne), feu Lucien (feu Georgette Gagnon), feu Anita (Feu Paul-Eugène Hudon), feu Germaine (feu Marc Thériault). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel du Centre D'Anjou et au Dr Mario Lebel pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la