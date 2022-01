HENRY, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 janvier 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé subitement monsieur Pierre Henry, époux de madame Marcelle Perreault. Il était le fils de feu Charles-Eugène Henry et de feu Thérèse Bissonnette. Il demeurait à Honfleur, Bellechasse.Les cendres de monsieur Henry seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière de Honfleur. Il laisse dans le deuil son épouse, madame Marcelle Perreault, après 48 années de mariage, ses enfants: Jason (Mélanie Lachance) et Véronique (Nicolas Lecours); ses petits-enfants: Alexia et Camille Henry et Émy, Mya et Samuel Lecours ainsi que les enfants de Mélanie: Charles-Antoine, William et Maxim. Il était le frère: feu Jean-Paul (feu Cécile Meese), feu Raymond (Antonia Laflamme), feu Gisèle (feu Léandre Boutin), feu Félix (Jeanne d'Arc Turcotte (Gérard Marcotte)) et René (Monique Fillion). De la famille Perreault, il était le beau-frère de: feu Maurice, feu Jeanne (feu Réginald Roberge), Clément (Germaine Larochelle), Noëlla, Diane (feu Damien Guay), Françoise (feu Jean-Claude Boucher), Gilles Poirier), Thérèse (feu Bob d'Avignon) et Ginette (Martin Bourgault). Il laisse également dans le deuil ses filleuls Luc Boutin et Olivier Boucher ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de votre choix ou par des honoraires de messes. La direction des funérailles a été confiée à la