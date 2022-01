FERLAND, Suzanne



À la Maison Albatros, Trois-Rivières, le 16 décembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Suzanne Ferland. Née à Québec le 12 juillet 1951, elle était la fille de feu dame Mary Morin et de feu monsieur Louis-Charles Ferland. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances sur invitation seulement àLes cendres seront déposées au cimetière de Giffard au printemps 2022. Madame laisse dans le deuil sa fille Darinka (Chad Bellemare); ses petits-enfants : Alec et Josh Bellemare; sa sœur Lorraine (feu Raymond-Marie Labrecque); son neveu François Labrecque (feu Danielle Leclerc); sa nièce Marie-Josée Labrecque (Ghislain Roy); sa filleule Maggie Labrecque (Frédérick Tondreau); ses petits-neveux et petites-nièces : David (Christine Guérin), Valérie (Frédérique Blier), Mélissa; son arrière-petit-neveu et ses arrière-petites-nièces : Rose, Justin, Victoria, Madison ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Suzanne était également la sœur de feu Claude et la grand-tante de feu Mélanie Roy. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et du CRCEO de même que toute l'équipe des soins à domicile du secteur Laviolette de Trois-Rivières.