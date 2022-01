MALENFANT, Fernande Thibault



Au centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 10 janvier 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Fernande Thibault. Elle était la fille de feu madame Valéda Vézina et de feu monsieur Odilion Thibault et épouse de feu Roland Malenfant. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Marielle Gagnon), Guy (Francine Bédard), Line (François Crépeault), Lucie (Pierre Bouillon) et Jean (Geneviève Bédard); ses petits-enfants: Geneviève Malenfant, Patrick Malenfant, Nicolas Malenfant, Véronique Lachance et Stéphanie Malenfant; ses arrière-petits-enfants: Anne malenfant et Anthony Malenfant; ses beaux-frères et belles-sœurs: Florence Coulombe (feu Paul-Émile Thibault), Jean-Paul Malenfant (Louise Lavallée) et Gabrielle Malenfant (Feu Clément Bilodeau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de: feu Marie Malenfant, feu Gilberte Malenfant, feu Martin Malenfant (Feu Élisabeth Drolet), feu Marcel Malenfant, feu Fernande Malenfant, feu Françoise Malenfant, feu Lucienne Malenfant, feu Jean-Louis Malenfant, feu Lucien Malenfant et feu Thérèse Malenfant (feu Edward A. Higgins). Elle a été confiée àLa famille remercie le personnel du neuvième étage du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour leur dévouement exemplaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Moisson Québec, Site: www.moissonquebec.com, Téléphone: 418-682-5061