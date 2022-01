RINGUETTE, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement de St-Raphaël-de-Bellechasse, le 2 janvier 2022, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Ringuette, époux de feu dame Lise Corriveau. Il était le fils de feu dame Marie-Jeanne Emond et de feu monsieur Louis-Marie Ringuette. Il était natif de Montmagny et demeurait à St-Vallier-de-Bellechasse.La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles, à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Vallier-de-Bellechasse.Il laisse dans le deuil, ses frères : Gilles (Fleurette Corriveau) et Gatien (Huguette Boulanger), sa grande amie Nicole Renaud, sa belle-sœur de la famille Corriveau : Diane (Marc Gagnon), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Noëlline, feu Rodrigue et feu Réjean. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de St-Raphaël- de-Bellechasse pour leur accueil et les bons soins prodigués avec douceur et empathie. La direction des funérailles a été confiée à la