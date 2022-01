ROY, Jacques



À IUCPQ, le 14 janvier 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jacques Roy, époux de madame Françoise Martel. Il était le fils de feu madame Juliette Sanfaçon et de feu monsieur Jean-Charles Roy. Il demeurait à Québec. Monsieur Roy laisse dans le deuil son épouse madame Françoise Martel; ses enfants: Nathalie Bruce et Mario Roy (Cynthia Hunt) La mère de ses enfants (Francine Gauthier); ses petits-enfants: Geneviève, Francis, Jamie, Julie et Justine; ses arrières-petits-enfants: Liam et Charles; ses frères: Jean-Guy (feu Marguerite Auger) et André (Jeanne-Mance Laroche); sa belle-sœur Denise Bernard (feu Marcel Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel: Pierrette Martel (feu Gaston Gros Louis), Francine Gignac (feu Marc-André Martel), Micheline Martel (feu Jean Côté) et Elizabeth Martel (feu Jacques Normand); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le beau-frère de feu: Gilles Martel (feu Pauline Payeur), feu Michel Martel (feu Doreen Laderoute) et feu Colette Martel (feu Georges Bernard).Il a été confié à la maisonL'inhumation se fera ultérieurement au Parc Commémoratif la Souvenance. Un remerciement spécial au Dre Andréanne Côté, pneumologue, au Dr Lacasse, pneumologue, au Dr Desjardins aux soins palliatifs ainsi qu'à toute l'équipe du 6e étage central de l'IUCPQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5, 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca