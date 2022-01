HARVEY-BOIES, Ghislaine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Ghislaine Harvey, épouse de feu monsieur Guy Boies. Elle était la fille de feu monsieur Wilbrod Harvey et de feu madame Blanche Tremblay. Elle demeurait à Beauport, native de Saint-Aimé-des-Lacs Agnès.Madame Harvey laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Sylvie Lepage), Serge, Michel (Sylvie Guillot), Louis et François (Odette Tremblay); ses petits-enfants: Catherine (Jean-François Racine), Alexandra, Isabelle, Laurie et Mathis; son arrière-petit-fils William Racine; ses frères et sœurs: Lorraine (Henri Gauthier), feu Jean-Marc (Céline Bernier), Florian (Micheline Brochu), Noëlla (Yves Carrier), Harold (Anne-Marie Guérin), Suzanne (Bruno Bouchard/feu Jocelyn Tremblay), feu Daniel (Élisabeth Tremblay), Francine (Rock Labbé) et Doris (Maurice Brodeur/feu Benoit Lavoie); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Roland, feu Ghislaine (Léo Lavoie), feu Louisette, feu Jacques (Aline Boivin), Normand (Rachel Tremblay), feu Gaétan (Christine Grenier), André (Lise Dupont), Marjolaine (André Dussault), Pierrette (Marcel Proulx), Denis (France Giroux), feu Gilles, Michel Simard (Diane Joncas); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles sera confiée à la maisonRemerciement spécial à l'équipe des soins palliatifs du CLSC Orléans, au Dre Marjolaine Tremblay ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur humanisme et leur accompagnement Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Qc G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca