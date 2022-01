LEBLANC, Georgette Carrier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 janvier 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Georgette Carrier, épouse de feu monsieur Marcel Leblanc. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles : Colette (Paul Côté), Georges (Louiselle Bourdon), Marie-Reine (Martel Bourdon), Marc (Guylaine Lecours), Réjean (Lise Dorval) et Pierrette (Clément Hébert); ses petits-enfants : Marie-Christine, Anne-Catherine, Danielle, Sylvie, Patrick, Mélissa, Jonathan, Marc-André, Rémy, François, Julie, Valérie, Dominic et Vincent; ses arrière-petits-enfants : Florence, Emanuel, Charly, Edouard, Emile, Jeanne, Elliot, Agathe, Sarah, David-Olivier, Gabrielle, Justin, Samuel, Jacob, Léa-Rose, Milan et Jayke; ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à adresser ses plus sincères remerciements à toute l'équipe de l'unité de soins Rose-Aimée du 2e étage du Marronniers Lévis pour tous les soins et attentions prodigués à notre mère, ainsi qu'au personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui l'a assistée dans ses derniers moments de vie.En raison de la situation socio-sanitaire actuelle, une cérémonie à sa mémoire aura lieu privément.