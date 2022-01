CHOUINARD AUDET, Thérèse



Au CHSLD de Ste-Claire, le 1 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Thérèse Audet, épouse de feu Rolland Chouinard. Elle était la fille de feu Étienne Audet et de feu Emma Dutil. Elle demeurait à Sainte-Claire.Elle laisse dans le deuil ses 9 enfants: Yvan (Céline Lacasse), Jeanine (Raymond Lachance), Claudine (Gaston Lachance), Sylvie (René Sylvain), Martine (Jean-Yves Pigeon), Pierre (Marlène Jean), Lina, Marie-Claude (Guy Simon) et Chantal (Marco Morissette); ses 20 petits-enfants et 31 arrière-petits-enfants. Elle est la dernière de sa génération à nous quitter pour aller rejoindre ses parents, beaux-parents, frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles d'Étienne Audet et de Joseph Chouinard. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces des deux familles. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Ste-Claire pour les soins et leurs attentions apportés à notre mère pendant ces cinq dernières années. Nous aimerions particulièrement souligner le travail acharné de Jeanine, sa fille ainée, pour tous les soins de confort apportés jour après jour. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse 80, Boul. Bégin Ste-Claire (Québec) G0R 2V0. Les arrangements funéraires de madame Audet ont été confiées à la