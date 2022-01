VALLERAND, Murielle



À l'Hôpital de I'Enfant-Jésus de Québec, le 22 décembre 2021, à l'âge de 68 ans et 4 mois, est décédée madame Murielle Vallerand, conjointe de feu madame Hélène Goulet, fille de feu dame Rose-Alma Clavet et de feu monsieur Lucien Vallerand. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses "soeurs de coeurs" : Louiselle, Louise, Sylvia, Gaétane, Monique et Brigitte; son beau-fils Francis Goulet (Agnès Tremblay) ainsi que les membres de la famille Goulet; ses amies Lise, Martine, Denise et Louisette, son ami Jean. Nous tenons à remercier tous les intervenants du C.L.S.C. de la Haute-Ville de Québec qui ont apporté une aide précieuse en cette période difficile. Un remerciement spécial au Dre Carole Cyr pour son professionnalisme et son dévouement.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolé Marie-de-l'lncarnation avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau #218, Québec, Québec Téléphone : 418 527-0075 Courriel : information@prqca.ca Site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place. Elle a été confiée au