POULIOT, Yolande Dorval

Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 21 décembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Yolande Dorval Pouliot, épouse de feu monsieur Jean-Paul Pouliot. Elle était la fille de feu Joseph Dorval et de feu Lumina Petitclerc. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son fils Claude (Lise Vézina); ses petits-enfants: Sophie (Julien St-Pierre Fortin), Nicolas, Samuel et Frédéric; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre sa sœur et ses frères qui l'ont précédée dans la mort: Léopold (Rita Huot), Joseph (Irène Couillard), Jean-Charles (Eugénie Doré), Gérard (Jeannine Dion), Lumina, Gaston et Guy (Jacqueline Gelly). Nous garderons le souvenir d'une femme aimante et dévouée à sa famille. Grâce à tant de souvenirs, Yolande continuera de vivre éternellement dans nos cœurs. Si la mémoire des mots se perd, celle du cœur demeure pour toujours. La famille recevra les condoléances en L'Église St-Pascal-des-Maizerets, 1895 Chem. de la Canardière, Québec, QC. G1J 2E5,de 10h à 11h.La famille tient à remercier le personnel traitant du 7e étage du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour leur humanisme, leur dévouement exceptionnel et les bons soins prodigués à madame Dorval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société musicale Claude Létourneau (270, rue Jacques-Parizeau, Québec, QC, G1R 5G1) : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/societe-musicale-claude-letourneau/.ou À la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale de la Capitale-Nationale : https://www.jedonneenligne.org/fondationfais/.Pour rendre hommage à madame Dorval, nous vous invitons à visiter notre site web www.dignitequebec.com