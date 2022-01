BILODEAU, Jean-Marc



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, le 6 janvier 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Bilodeau, époux de feu dame Nicole Gendreau. Né à Courville le 18 août 1947, il était le fils de feu dame Éliane Turgeon et de feu monsieur Arsène Bilodeau. Il demeurait à Québec.le jeudi 20 janvier 2022 de 19 h à 20 h et le vendredi 2022 de 9 h à 10 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Courville au printemps 2022. Monsieur Bilodeau laisse dans le deuil ses enfants : Luc (Caroline Roberge), Brigitte (Joël Lamothe); son petit-fils Jonathan; ses frères, sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs : Réjeanne (Pierre Pichette), Yvon (Carole Boivin), Marcel (Lise Ouellet); de la famille Gendreau : Diane, Carmèle (Richard Gosselin), Régina (Eugène Labbé), Léo (Lise Plante) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués et le soutien à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, Site : www.fondationhsab.org, Tél. : 418 827-5773, poste 2802.