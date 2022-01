MARCOUX, Nathalie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 9 janvier 2022, à l'âge de 56 ans, est décédée dame Nathalie Marcoux. Elle était la fille bien-aimée de dame Lise Morin et de monsieur Claude Marcoux. Elle demeurait à St-Pierre I.O. Les membres de la famille recevront les condoléances sur invitation seulement àMadame laisse dans le deuil sa tante Claudette Giguère (feu Marcel Morin), son cousin Gerry McNeil (Sylvie Lafrance), sa grande amie Chantal Lortie (Stéphane Lemelin) ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(es)s. La famille remercie personnellement les départements des soins intensifs et palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués en ces temps difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Québec, Site : www.diabetequebec.qc.ca, Tél. : 1-800-361-3504.