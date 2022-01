WALSH, Danielle



À son domicile, le 23 décembre 2021, à l'âge de 74 ans est décédée dame Danielle Walsh, fille de feu monsieur Edgar Walsh et de feu dame Julienne Moisan. Elle était native de Saint-Raymond.Madame Walsh est partie rejoindre ses parents et son frère Gary (Louisette Jobin). Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Davis (Marie-Anne Lachance), Nicole (feu Marcel Gauthier), Christiane (Jean-Louis Rysto) ainsi que Richard (feu Réjeanne Lemay). Elle laisse également dans le deuil plusieurs nièces, cousins, cousines, parents et amies. La famille tient à remercier du fond du cœur tous ceux qui sont venus en aide à Danielle et un merci tout spécial à Micheline et Nathalie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation Santé Portneuf fondation@santeportneuf.ca