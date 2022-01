THOMPSON, Hélène



À l'Hôpital Général de Québec, le 30 décembre 2021, à l'âge de 76 ans et 8 mois, est décédée madame Hélène Thompson, autrefois épouse de feu Jean-Marc Robitaille, fille de feu madame Marie-Marthe Gagnon et de feu monsieur Georges Thompson. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Stéphane (Joane Fiset) et ses petites-filles, Megann et Maude. Elle laisse également dans le deuil ses frères: George, Claude (Claudette), Maurice(Nicole), sa sœur Suzanne (Guy) ainsi que des neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auet sera suivie de la mise en niche au Mausolée Catherine-de-St-Augustin 1460 Bd Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1N 3Y6. La famille tient à remercier le personnel soignant, en particulier, Mylène Blais, de l'`Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ. https://fondation-iucpq.org/je-donne/