DE BRAGA, Antonio



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 janvier 2022, à l'âge de 92 ans est décédé monsieur Antonio De Braga, époux de madame Rita Lima. Il était le fils de feu monsieur Antonio De Braga et feu madame Maria Braga. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Sainte-Thérèse-de-Lisieux.La direction des funérailles a été confiée à la maisonMonsieur De Braga laisse dans le deuil son épouse Rita Lima ; ses enfants Marie (Gilberto Xavier) et Fatima (Pierre Deshaies) ; ses petits-enfants : Christian (Élodie Roy-Bérubé), Pierre-Luc (Marie-Eve Sioui), Gaétan (Noriko Inomata), Brigitte et Johanne (Antoine Côté) ; ses petits-enfants par alliance : Véronique, Mélanie et Vincent ; ses arrière-petits-enfants : Roxanne, Christopher, Kelly-Ann, Tiago, William, Thomas, Viktor, Élliot, Lucie et Émilie ; ses arrière-petits-enfants par alliance : Samuel, Alicia, Zachary, Xavier, Olivier, Michael, Mathieu, Mélodie et Julianne ; ses belles-sœurs : Régina Cabral (feu Manuel De Braga), Elena Costa (feu Jose De Braga) et Ines Tavares (feu Antonio Carvalho) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs feu : Beatriz (feu Antonio Cruz), Virginia (feu Anibal Costa) et Ines ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lima-Carvalho feu : Angelina (feu Jose Rainha), Joao (feu Edouarda Costa) et Jose (Marta Augustin). Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus ainsi qu'au Dre Louise Côté pour leur attention et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca