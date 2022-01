NORMAND, Cécile Létourneau



À l'Hôpital de Montmagny, le 5 janvier 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Cécile Létourneau, épouse de feu monsieur Maurice Normand. Elle était la fille de feu monsieur Charles Létourneau et de feu dame Alice Caron. Elle demeurait à Montmagny. Elle a été confiée àpour crémation. Une rencontre aura lieu en toute intimité avec les membres de sa famille. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Thérèse Morin), feu Jacques, Ginette (Paul-Émile Desrosiers), feu Daniel, Maryse; ses petits-enfants : Jérôme Normand (Élisabeth Robin), Julie Normand (Martin Labonté), Samuel Boutin, Justine Boutin (Maxime Breton); ses arrière-petits-enfants : Camille, Philippe, Roseline et Amélia, son frère Raymond Létourneau (Doris Morin). Elle laisse également dans le deuil les membres des familles Létourneau et Normand, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Morneau pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/La direction a été confiée à la