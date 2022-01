RHÉAUME, Juliette Verret



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 6 janvier 2022, est décédée madame Juliette Verret à l'âge de 97 ans, épouse de feu Victorien Rhéaume. Elle était la fille de feu Adélard Verret et de feu Alice Mailloux. Elle demeurait au Lac St-Charles.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Louis (Odette Bouliane), Lucie (Jean-Pierre Houle), Louise-Marie (feu Jean-Louis Cloutier, son ami Claude Roussin), Luc (Danielle Michaud), Martial (Francine Laverdière); ses petits-enfants : Christian Rhéaume, Vincent Ricard (Josée Châteauneuf), Marie-Claude Ricard (Patrick Sylvain), Monia Michaud (Christian Vallée), Jean-Philippe Trudel (Marie-Lyne Côté); ses arrière-petits-enfants : Laurianne et Olivier Ricard, Antoine, Marilou et Éloïse Sylvain, Marc-Antoine Vallée (Mélanie Lamothe), Samuel Vallée (Alexandra Maltais), Jolianne et Anthony Trudel, son arrière-arrière-petit-fils Mathis Vallée, son cousin Émile Renaud (Micheline Auclair) ainsi que plusieurs neveux et nièces. L'ont précédée; ses frères feu Joseph-Albert, feu Louis-Philippe (feu Bernadette Duchesneau, feu Madeleine Plamondon), sa sœur feu Alice (feu Raymond Pageau); ses belles-sœurs et beaux-frères : feu Juliette (feu Moïse Légaré), feu Rosario (feu Annoncia Verret). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294 www.societealzheimerdequebec.com ou à la Paroisse Bon-Pasteur, 1365, avenue de la Rivière-Jaune, Québec QC, G2N 1R8.