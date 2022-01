COURCY, Cécile Girard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Cécile Girard, épouse de feu monsieur Gaétan Courcy, fille de feu Napoléon Girard et de feu Alice Fradet. Originaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, elle demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Elle était la mère de feu Ginette et de feu Mario (Lynda Leclerc (Danny Guay). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : Nancy Théberge (Benoît Laroche), Christine Courcy et Michaël Courcy; ses arrière-petits-enfants : Frédérique et Philip Laroche, Xavier et Alyson Guillemette; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à son neveu Jacques et sa conjointe Michelle, à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et au personnel de la résidence Le Royal Saint-Henri. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.