BARIBEAU, Lucienne



Au centre d'hébergement Saint-Augustin, le 9 janvier 2022, à l'âge de 100 ans, est décédée madame Lucienne Baribeau, épouse de feu monsieur Roland Métivier et fille de feu monsieur Joseph Baribeau et de feu madame Bernadette Fournier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marcel (Lise Chouinard) et Lise; ses petits-enfants: Brigitte (Denis Delamarre), Annie (Michael Gagné), Pierre, Nancy (Martin Tremblay); ses arrière-petits-enfants : Sébastien, Jennifer, Samuel, Gabriel, Maxime. Sa sœur Rita Baribeau. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD St-Augustin pour les excellents soins prodigués.