BOUTIN, Jean-Denis



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 12 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Denis Boutin, époux de feu dame Rita Simard, fils de feu Alice Goupil et de feu Eugène Boutin. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. Il laisse dans le deuil, sa fille Linda Boutin (Éric Dumas); ses frères et sœurs: feu Raymond Boutin (feu Martine), feu Fernando Boutin, feu Antonio Boutin (feu Colette Dugas), feu Alma Boutin (GéatanVerville ainsi que ses enfants Guy, Gilles et Sylvie), Gaston Boutin (Marie-France Bergeron ainsi que Clément et ses filles), Sœur Noëlla Boutin (Sœur Charité de St-Louis), Réjeanne Boutin, Rosa Boutin (Conrad Perusse), Benoit Boutin (feu Colette Poulin), Gaétan Boutin (Jocelyne Aubain), feu Paul Eugène Boutin, Louisa Boutin (Michel Lamontagne), Sœur Cécilia Boutin, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise, pour les bons soins prodigués.