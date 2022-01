DROLET, Adrien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 11 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Adrien Drolet, époux de madame Yolande Boivin. Il était le fils de feu monsieur Émile Drolet et de feue dame Antoinette Delisle. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil son épouse Yolande Boivin; ses enfants: Pierre (Marie-Renée Veer), Anne Marie (Sylvain Masse), Murielle (Alain Hamel), Marc (Nathalie Gagnon) et Steve (Julie Dallaire); ses dix petits-enfants et ses dix arrière-petits-enfants qu'il aimait profondément; ses sœurs: Nicole et Lucille; ses belles-sœurs: Claudette (feu son frère Réal), Denise (feu son frère Roland) et Noëlla (feu son frère Armand); son filleul Mario Drolet; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Boivin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). L'avaient aussi précédé ses frères: Gérard, Jean-Marc et Paul-Émile.Un merci spécial à la Résidence Humanitae et à l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com. Pour rendre hommage à monsieur Adrien Drolet, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.