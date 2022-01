GERMAIN, Serge



Au Domaine Saint-Dominique, Québec, le 13 janvier 2022, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédé monsieur Serge Germain, époux de madame Mariette Roy, fils de feu monsieur Lucien Germain et de feu madame Noëlla Gauthier. Il demeurait à Québec, autrefois à Donnacona.Monsieur Germain laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Gina, feu Steve; ses petits-enfants : Kevin, Mickaël et Christopher; Steve jr; son frère, sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs : Gilles (Jeannine Thibault), Lynda (Fernand Marcotte); Marc-André Roy (Pierrette Chouinard), Gaston Roy (Thérèse Galbert), Johanne Roy (Gilles Lepire), René Roy ainsi que Sylvain Germain, Julie Lepire, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du CLSC de Sainte-Foy et du Domaine Saint-Dominique pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec, QC, G1W 2L4, www.lesdiabetiquesdequebec.org