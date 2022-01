LEBLOND, Aliette Joncas



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 décembre 2021, à l'âge de 88 ans et 1 mois, est décédée dame Aliette Joncas, fille de feu madame Agnès Gauthier et de feu monsieur Gérard Joncas. Elle était l'épouse de feu son bien-aimé Maurice Leblond.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Céline Legault), Yves, Lyse (Daniel Côté) et Josée (Vincent Prévost); ses petits-enfants: Anyk, Jimy, Marianne, Gabriel, Zoé, Noémie, Justin et Nicolas; ses arrière-petits-enfants: Kyrian, Elliot et Rosalie. Elle était la sœur de: Sarto (Annette Giroux), Carmen (feu Paul Pelletier), Lauredan (feu Florence Ayotte), Alix (feu Yvon Pilote), Hervé (feu Marie-Berthe Dumas)(Gisèle Cormier), feu Marie (Lise Roy), Michel (Georgette Béliveau), Micheline (Gérald Ruest), Raymond (Nicole Boucher), Rachel (Réjean Lemire), Mario (Angèle St-Pierre), Ginette (Michel Breton), Gaëtan (Micheline Gagnon) et feu Marien. Elle était la belle-sœur de: feu Laurette (feu Gratien Grégoire), feu Marie-Jeanne (feu Wilfrid Grégoire), feu Laurent et feu Robert (feu Diane). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du B4 de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, téléphone: 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.