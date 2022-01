HAWEY PARENT, Thérèse



Au centre d'hébergement Limoilou, le 4 décembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Thérèse Hawey Parent. Fille de feu monsieur Arthur Hawey et feu dame Évangélina St-Hilaire et épouse de feu monsieur Jean-Paul Parent. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Daniel Simard), Violette (Claude Borne) et François (Céline Bélanger); ses petits-enfants: Mélanie Simard (Kavin Tondreau), Sébastien Simard (Audrée Gauthier), Pierre-Olivier Borne (Émilie Dubé), Yannick Borne, Marie-Pier Parent (François Aubé), Alexandra Parent (Mathieu Leclerc), Marie-Christine Parent (Pier-Luc Drolet) et Lydia Parent (Yannick Paquet); ses arrière-petits-enfants: Léa-Rose, Félix et Alicia, Alexis, Anthony et Olivier, Liam, Rose, Mia, Mélina, Hunter, Abby, Jake, Chelsea et Bryan; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àLes cendres seront mises en terre au cimetière de la Nativité de Beauport au printemps. La famille remercie le personnel du centre d'hébergement Limoilou pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site: www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294. Des formulaires seront disponibles sur place.