DESROCHES, Marielle Hallé



À la Résidence Les Jardins de Montarville, le 9 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Marielle Hallé, épouse de monsieur Marc Desroches. Elle était la fille de feu Émilie Ouellet et de feu Wilfrid Hallé. Native de Lévis, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.. Elle laisse dans le deuil son époux Marc Desroches, sa fille Isabelle (Jean-François Lemay), son fils Benoit; ses petites-filles : Andréanne, Charlotte et Béatrice; son frère et ses sœurs : Jean-Guy (Georgette Breton), Jacqueline (feu Raynald Fournier), Colette (feu Pierre Raymond), Lise (feu Earle Ross, Claude Bonneville); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Fernand (feu Lucille Couture), feu Thérèse (feu Paul Dorval), feu Roger (Gemma Thibault), feu Gaston (Fernande Deschênes), feu Robert (feu Carmen Gauvin), Louise (Thomas Smith) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier du fond du cœur le personnel de la Résidence Les Jardins de Montarville pour les excellents soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.