BÉDARD, Émilien

Au Manoir de l'Ormière, le 30 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Émilien Bédard, époux de dame Laurette Lehoux, fils de feu Adélard Bédard et de feu Imelda Morissette. Il demeurait à Québec.. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Laurette; ses enfants: Serge (Lise Falardeau), Mario (Loraine Bérubé), Liette (Claude Mercier) et Manon (Jose Zapata); ses petits-enfants: François (Myriam), Pierre-Luc (Émilie), Sébastien (Claudie), Anne-Marie (Rami), Frédérique (Etienne), Marie-Pier (Frédéric), Mélanie (Guillaume) et Emy-Li (Zachary); ses arrière-petits-enfants: Laurent, Noély, Arnaud et Aurélie; ses frères et sœurs: feu Yvon (Thérèse Labonté), Gaetan (feu Monique Dostie), Conrad (Évangéline Poulin), Marie-Paule (Marcel Racine), Gaston (Georgette Pruneau), Roland (Louisette Labbé), Denis (Pauline Arsenault), Rémi (Mireille Duchesne), André (feu Murielle Lavoie) et feu Guy (feu Jacqueline Leclerc). Il laisse également dans le deuil sa belle-famille Lehoux: ses beaux-frères et belles-sœurs: Benoît (Hélène Couture), feu Gérard (Pierrette Jolicoeur), feu Thérèse (feu Moïse Turcotte), feu Madeleine (feu Laurent Jacques), feu Berthe, feu Gabrielle (feu Henri Hébert), feu Aimé, feu Claire (feu Philippe Fiset) et feu Cécile (feu Henri Rousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8, Tél. : (418) 682-6387, Site web: www.coeuretavc.ca