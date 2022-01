BEAUDOIN, Roch



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 décembre 2021, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédé monsieur Roch Beaudoin, conjoint de madame Cécile Tremblay, fils de feu madame Alice Gosselin et de feu monsieur Achilas Beaudoin. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Steeve Garneau), Guy (Caroline Plante), Sonia (Martin Lafrance); ses petits-enfants : Olivier, Samuel, Camille, William, Carolane, Émilie, Justine, Raphael, Xavier, Zachary, Jérémy, son arrière-petite-fille Livia, ainsi que la fille de sa conjointe Brigitte (Gilles Deschenes) et leurs enfants Jérôme et Dany. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces de la famille Beaudoin et Tremblay. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer.