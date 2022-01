LAVOIE, Ghislain



À l'Hôpital de Montmagny, entouré de l'amour de sa famille, le 12 janvier 2022 à l'âge de 79 ans est décédé M. Ghislain Lavoie, époux de Mme Lise Desrosiers. Il était le fils de feu Noëlla Côté et de feu Zéphirin Lavoie. Il demeurait à Montmagny.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: François, Isabelle (Jean-Maurice Vézina); son frère et ses sœurs: Yves (Francine Desrosiers), Liette, Huguette (Denis Langevin); ses beaux-parents: feu Marguerite Lambert et feu Yvon Desrosiers; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desrosiers: Jean-Guy (Adéline Marceau), Michel (France Beaudoin), Claire (Christian Tremblay), Anne (Yvan Ouellet); ainsi que plusieurs neveux, nièces dont sa filleule Alexandra Desrosiers et de nombreux amis dont certains qu'il considérait comme des frères. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/.Les arrangements funéraires ont été confiés à la :