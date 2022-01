PELLETIER, René



Entouré des siens à son domicile de Lévis, le 12 janvier 2022, est décédé à l'âge de 88 ans et 6 mois M. René Pelletier, époux de feu dame Odette Plourde. Originaire de Rivière-du-Loup, il était le fils de feu dame Cécile Lebel et de feu M. Antonio Pelletier. Photographe de père en fils, il a exercé sa profession comme propriétaire du magasin Lavoie Photo ayant pignon sur la rue Lafontaine jusqu'en 1983. Il aura participé à léguer une mémoire vivante du patrimoine de la région en faisant don au Musée du Bas St-Laurent des fonds photographiques "Stanislas Belle", "Ulric Lavoie", "Antonio Pelletier" et de sa propre collection.Lien suivant: https://www.maisons-funeraires.com/marc-andre-rioux/avis-de-deces. Il laisse aujourd'hui dans le deuil ses enfants: Lucie (Richard Robert), Nicole (Claude Lafrance), Benoît (Harold Gauthier); ses petits-enfants: Patrick, David (Megan Veilleux), Marie-Ève; ses sœurs: Gertrude et Estelle (feu Lionel Brisson); son frère Gaston (Lorraine Caron) et sa belle-sœur Laurette Migneault (feu Richard Plourde). Il rejoint plusieurs membres de sa famille, sœurs, frère, beaux-frères et belles-sœurs l'ayant précédé dans la mort, feu Emma (feu Bernard Bourget), feu Claire (feu Bobby Dubé), feu Louise, feu Jean-Claude omi, feu Jean-Claude Plourde (feu Gisèle Santerre). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que ses autres parents et ami(e)s des familles Pelletier et Plourde. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Jazz de Lévis pour tous les bons soins prodigués à notre père. Un merci tout particulier à Kathy et Marguerite pour votre bienveillance en son endroit. Nous vous en sommes très reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://cancer.ca) ou encore à la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB (https://www.jedonneenligne.org/fondationmaisondesjardinssoinspalliatifskrtb)Les services professionnels ont été confiés à la :