Assurance-emploi: de longs délais de traitement

Des centaines de prestataires d'assurance-emploi de l'Est-du-Québec se retrouvent sans revenu depuis des semaines, car le traitement de leur dossier a pris du retard en raison d'une alerte de fraude.

Les bureaux des députés de la région reçoivent un nombre important d'appels et la situation est de plus en plus critique, surtout depuis le retour des Fêtes.

Le processus de vérification est long pour les prestataires et certains ne reçoivent plus de prestations depuis des mois. Cette absence de prestations est une situation anxiogène pour de nombreuses familles et de nombreux travailleurs saisonniers de l'Est-du-Québec.

Il est également difficile pour plusieurs bénéficiaires de joindre des agents de Service Canada. Il semble manquer de personnel et d’enquêteurs pour répondre aux demandes, ont déploré les députés du Bloc Québécois de l'Est-du-Québec.

Ces derniers dénoncent ces délais et le manque de sensibilité du gouvernement dans le dossier.

«Les gens vont nous appeler pour dire que ça fait même des mois, donc on est rendu dans le mois où les gens n'ont reçu aucune prestation et Service Canada ne vont pas leur dire directement que c'est à cause d'un cas de fraude dans leur dossier. Alors, ça fait augmenter l'inquiétude des gens qui se disent, mais pourquoi je ne reçois plus mon argent ? Est-ce que je ne vais plus jamais recevoir de prestations ? Qu'est-ce qui s'est passé ?», a affirmé la députée bloquiste d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud.

Le Bloc Québécois propose que la vérification de sécurité se fasse simultanément à l'octroi des prestations d'assurance-emploi.