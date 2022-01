BARIL, Jean-Claude



Aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 janvier 2022, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Baril, fils de feu Albert Baril et de feu Germaine Cantin. Il demeurait à Québec.Cher frère " REPOSE EN PAIX".La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses sœurs: Liliane et Micheline Baril (feu Robert Brousseau) ainsi que son amie Liliane Morel. Il est allé rejoindre ses parents et ses frères et sœurs: feu Gilberte Baril (feu Paul-Émile Laplante), feu Jeannette Baril (feu Louis-Philippe Bernier), feu Lucien (Irène Lebel), feu Yolande Baril (feu Lucien Blouin), feu Louisette Baril (Gilles Robitaille), feu Ghislaine Baril (feu Philias Malouin) et feu Robert Baril (Lise Verreault). La famille tient à remercier premièrement l'équipe de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Québec qui a suivi régulièrement l'évolution de la maladie de Jean-Claude ainsi que l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.