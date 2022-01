PLANTE, Serge



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 31 décembre 2021, à l'âge de 80 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Serge Plante, époux de Mme Fernande Hamel. Fils de feu Gérard Plante et de feu Lucienne Blouin, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants par alliance : feu Mario Renaud, feu Danielle Renaud, Michelle Renaud (Alain Soucy) et Judith Renaud (Harold Castonguay); ses petits-enfants : Olivier Renaud (Ingrid Tremblay), Elyse Duplain, Lauriane Gignac (Sébastien Carrier), Marika Gignac (Simon Roberge), William Pelletier, Karine Castonguay et Francis Castonguay; ses arrière-petits-enfants : Thomas-James, Charles-Édouard, Sam, Maxym et Gaby; ses frères et sœurs : feu Jacques, Jean-Yves (Palma Kilganon), Nicole (feu Manuel Xudous), feu Gilles, Solange et Michel (Lise Bordeleau); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamel : feu Roger, feu Jacqueline (feu Raymond Simard), Pierrette (feu Réal Lemieux), feu Jacques (feu Yolande Morasse) et Lise (Fernand Rhéaume). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 13h à 15h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres de l'équipe formidable du Centre d'hébergement d'Assise pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Plante. Serge, tu nous manques déjà. Grand Amour, Papa, Grand-Papa, frère, oncle, ami, maintenant repose en paix. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. (715 Av. des Replats, Québec, QC G2J 1B8). Pour rendre hommage à M. Plante, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.