LITALIEN, Juliana



À la résidence Le Havre du Lac, 724, rue Principale, Sainte-Félicité, le 18 janvier 2022, à l'âge de 98 ans et 1 mois, est décédée madame Juliana Litalien demeurant à Saint-Pamphile de L'Islet. Elle était la fille de feu dame Délia Gagnon et de feu monsieur Prosper Litalien. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Adriana et Raymonde. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Donat, feu Joachim (feu Géraldine Dubreuil), feu Aurise (feu Conrad Bois), feu Lucile (feu Jean-Emile Bélanger), feu Clotilde (feu Adrien Dancause), feu Corentin (feu Cécile Legros), feu Patrice (Annette Gamache), Adriana (feu Roland Gagnon), feu Pauline (Oblate de Marie-Immaculée) et Raymonde (feu Jacques Pitou). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreuses amies. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Pamphile ou à un organisme de votre choix. Merci au personnel médical du C.L.S.C. de Saint-Pamphile, à la direction de la Résidence Dumas ainsi qu'aux dévoués soignants du Havre du Lac pour leur professionnalisme lors des soins prodigués.L'inhumation suivra au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.