MORNEAU, Daniel

Au CHU- l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 décembre 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Daniel Morneau, époux de madame Danielle Lepage, fils de feu dame Huguette Marchand et de feu monsieur Antonio Morneau. Il demeurait à Québec. La famille se réunira en présence des cendres à la, de 13h30 à 16h30Les cendres seront déposées au printemps 2022 au cimetière St-Charles sous la supervision de laIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Pascal (Mélanie Montplaisir) et Annie (Hugo Lavoie); ses petits-enfants: Eve, Juliette, Thomas et Alexandre; sa sœur Louise (Laurent Pelletier) et son frère André; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lepage: Jacques (Donna Doucette), Pierre (Lise Pelletier) et Janique (Pierre Miron); sa filleule Patricia; des amis précieux: Richard et Edith, Josée et André, Steeve et Dominique, Guylaine Simard; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel de l'hémato-oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Merci de ne pas apporter/livrer/donner des fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/en/, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.