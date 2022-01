LAROCHELLE FOURNIER

Laurette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 janvier 2022, à l'âge de 98 ans et 8 mois, est décédée madame Laurette Fournier, épouse de feu Roland Larochelle. Elle était la fille de feu Alfred Fournier et de feu Albertine Audet. Elle demeurait à Honfleur, Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rémy (Lucie Le Houillier), Gilbert (Françoise Courville), Vincent (Monique Bonneau) et Lina; ses petits-enfants: David (Marie-Pierre Blanchette) et Myriam (Juliano Faleschini), Évelyne (Vincent Vachon) et Virginie (Gabriel Deraspe), Martin (Marilyn Moisan) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Thierry et Aurélie Larochelle, Mégane et Gabriel Pouliot, Thomas et Samuel Larochelle; son frère Robert (feu Germaine Cayer), ses soeurs Gabrielle (feu Léonard Labrecque) et Berthe-Aline (feu Conrad Labrecque). Elle était la sœur: de feu Marie-Jeanne (feu Gérard Marceau), feu Hénédine (feu Hormidas Marceau), feu Madeleine (feu Léon Bonfond), feu Émile (feu Alice Binette), feu Léo (feu Alice Paré), feu Jean-Paul (feu Marthe Ayotte) et feu Lucien (feu Georgette Labrecque). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Bellechasse, tout spécialement Tony Leblanc, ainsi que le personnel de la résidence Fleuribel pour les bons soins dont notre mère a bénéficié lors de son séjour. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Honfleur ou par des honoraires de messes. La direction des funérailles a été confiée à la