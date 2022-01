Blainville: Alicia Moffet vend sa magnifique maison rénovée

La magnifique maison d’Alicia Moffet et de son ex-copain Alex Menthink vient de faire son apparition sur le marché immobilier.

Eh oui, la maison qui a fait l’objet d’une populaire websérie, La Casa Moff, sur la chaîne YouTube de la chanteuse, est à vendre pour la somme de 899 000$.

Cette propriété située à Blainville offre de grands et beaux espaces de vie lumineux grâce aux immenses fenêtres à l'avant.

Au rez-de-chaussée, on entre dans un joli salon couvert d'un plafond cathédrale. À l'arrière, c'est là que se trouve la luxueuse cuisine, pourvue d'un grand îlot. Un garde-manger avec un deuxième évier se cache derrière les armoires, pour encore plus de possibilités.

La salle à manger fait partie de cette aire ouverte qui profite d'un foyer pour ajouter une touche de chaleur au style moderne, mais surtout du confort.

La maison compte cinq chambres au total, dont trois à l'étage.

Une grande salle de bain avec douche double et bain sur pied complète le deuxième étage. Une salle d'eau occupe le rez-de-chaussée, et une autre salle de bain avec douche occupe le sous-sol.

Au sous-sol, en plus de la salle de bain, on dispose d'une salle de jeux pour enfants, d'une salle familiale où écouter des films confortablement et d'un local pour bureau à utiliser à sa guise.

À l'extérieur, un joli terrain clôturé attend les futurs propriétaires, ainsi qu'une piscine creusée hyper agréable lors de chaudes journées d'été.

La maison d’Alicia Moffet et d’Alex Menthink est à vendre pour la somme de 899 000$ par Sara-Christine Troini de RE/MAX Crystal.

* À noter que pour visiter la propriété, il vous faut obligatoirement une préautorisation bancaire. Les visites débuteront le vendredi 21 janvier à midi.