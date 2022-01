MORIN, Huguette Laplante



L'essentiel dans notre vie est de savoir que pour nous tu as toujours été là. L'essentiel dans notre cœur est de savoir que tu y resteras pour l'éternité.À son domicile, le 7 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Huguette Laplante, épouse de M. Roland Morin. Elle demeurait à Saint-Bernard.Elle laisse dans le deuil son époux Roland Morin; ses enfants : Diane, Julie (Jean-Marc Boily), Josée (Alain Lariviere) et Marie-Hélène (Robert Grenier); ses petits-enfants : Gabrielle (Maxim Gaudreault), Pier-Olivier (Marjorie Audet Turmel), Camille (Olivier Perreault), William (Amélia Faucher), Jane, feu Louis-David, Elodie (Julien Vallée), Laurie et Amélia; ses arrière-petits-enfants : Zachary, Alex, Charles, Raphaël, Victor et Lyam; son frère Léo (Ghislaine Pelchat); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jeannine (feu Jean-Baptiste Fillion), feu Paul-Henri, feu Fernande (feu Adrien Parent), Gaston, Gustave (Pauline Perreault), feu Georgette (Victorin Marcoux), feu Richard (Diane Blanchette), feu Suzanne (feu Fernand Rouleau) et Jeanne (feu René Duclos). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et amis(es). Un don à la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus : Fabrique de Saint-Bernard : https://smdj.ca/financement-cva serait apprécié. La famille tient à remercier la Dr Pierrette Dextraze, le pharmacien Claude Roy, ainsi que le personnel du CLSC de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement.