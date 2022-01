Simone Michaud Gosselin



Au CHSLD Domaine Saint-Dominique, aux premières heures de la nuit du 10 janvier 2022, est décédée Simone Michaud,de son époux, Gilles-René Gosselin, à l'âge de 83 ans. Elle est la fille de feu Luc Michaud et de feu Vitaline D'Amours.Elle est la mère adorée de Marc (Guylaine Faucher), Francine (Claude Beaudry) et Chantal (Jean Bouchard); l'aimante grand-mère de Nicolas (Marie-Pier Beaudet), Valérie (Charles Turgeon-Rochette), Claudia (Jasmine Pageau), Léa, Rosalie, Gabrielle, Frédéric et Èva; l'arrière-grand-mère bienveillante de Charles, Loïk, Axelle et Henri; la sœur de feu Gilles, feu René (feu Pierrette Drapeau), feu Rachel (feu Norbert Caron), Armand (Monique Bard), feu Louise (feu Paul Fortin), feu Germain (Lise Ouellet), feu Wilfrid (Huguette Tapp), Rosaire (Jeannine Dubé), Jeannine (Jean-Marie Paradis) et Solange (Yvon Gaudette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousines, cousins, nièces, neveux, parents et ami(e)s.Simone est une femme d'exception. Son parcours de vie atypique (notamment pour son époque) en témoigne. Née à la résidence familiale, le Manoir Taché de Kamouraska,, comme son père aimait l'appeler, défie son faible pronostic de survie grâce à l'idée de la réchauffer sur la". Elle se démarque rapidement au cours de ses études, notamment enune année scolaire et en recevant la Médaille du lieutenant-gouverneur. Elle obtient son brevet d'enseignement supérieur et prend la responsabilité d'un groupe d'élèves de 4e année dans un local situé en contrebas du cap Diamant dans la sacristie de l'Église Notre-Dame-de-la-Garde. Par l'intermédiaire d'amies communes, elle rencontre l'amour de sa vie, avec qui elle partage plus de 61 ans d'un heureux mariage. Forcée d'arrêter sa carrière d'enseignante en raison de son mariage selon les règles applicables à l'époque dans le milieu de l'Éducation, elle fonde une famille avec Gilles-René. Mais Simone aura vite besoin de nouveaux défis. Elle fait le choix de retourner aux études à l'âge de 38 ans. Elle obtient des diplômes en technique, au baccalauréat et à la maîtrise en sciences sociales, tout en s'imposant le devoir de continuer à assumer toutes ses responsabilités familiales habituelles sans que rien y paraisse ou presque. Elle devient travailleuse sociale, dédiant principalement sa carrière au CLSC Orléans (Beauport) auprès de la petite enfance. Parallèlement, elle s'implique dans plusieurs activités communautaires dont ces quelques-unes : elle réalise le projet pilote du Biblioclub à l'origine de la création de la Bibliothèque de Giffard; elle devient commissaire à la Commission scolaire de Beauport, fonction qu'elle occupe pendant 22 ans, dont 9 ans à titre de présidente; c'est d'ailleurs sous sa présidence que les Jeux du Québec seront accueillis; elle veille à ce que le nom du Cégep de Limoilou soit préservé afin d'honorer la fierté des résidents du quartier; elle participe à la naissance d'un CLSC à Beauport, du Gîte Jeunesse de Beauport et du CPE Percée de soleil en initiant la formation de comités de citoyens les prônant.Simone n'a jamais recherché de reconnaissances personnelles pour toutes ses réalisations dédiées au bien-être des autres, s'accomplissant plutôt dans l'action, l'amour, la confiance, l'humour, la joie de vivre, l'optimisme, le partage et la résilience, même dans ses derniers moments. Elle aura toutefois accepté le projet de sa collègue, mais surtout amie, Hélène Barnabé, de raconter son histoire dans le livre intitulé" afin de témoigner, comme Simone le souligne, deet de son observation et de sa participation". Sa mémoire restera gravée en nos cœurs à jamais.La famille tient à remercier Dres Paule Grenier, Alexandra Albert et Isabelle Schmitt pour leur bienveillance et leur empathie, ainsi que les équipes du département de gériatrie de l'Hôpital du Saint-Sacrement et du CHSLD Domaine Saint-Dominique pour les soins prodigués et leur soutien.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Sclérodermie Québec au 550, chemin Chambly, bureau 40, Longueuil (Québec) J4H 3L8 (514-990-6789) ou directement à sclerodermie.ca