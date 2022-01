NOËL, Augustin



Un chapitre achevé, une page tournée, une vie bien vécue, un repos bien mérité.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 janvier 2022, est décédé à l'âge de 103 ans et 5 mois, monsieur Augustin Noël, époux de feu madame Marie-Anna Nadeau. Il était le fils de feu Joseph Noël et de feu Mélina Binet. Il demeurait à Saint-Malachie et autrefois à Saint-Léon-de-Standon.le vendredi 21 janvier de 19h à 21h et le samedi 22 janvier de 10h à 13h45.et de là au cimetière paroissial.Ilétait le père de: Antoine (Carole Bouchard), Aimé, Dollard, Marguerite (Victorien Laflamme), Mariette (feu Léo Chamberland), Marie-Paule, Antonio, Roland (Thérèse Noël), Jules, feu Monique, Gilberte (Maurice Poulin), Lucille et Mario (Cécile Noël); le grand-père de: Patrice et Catherine Noël, Jacques, Gaétan, Cathie et Benoit Laflamme, Nancy, Annik et Éric Chamberland, Karine Larochelle, Valérie, Julie et Cindy Noël, Steve, Marie-France et feu Céline Noël, Maude et Kéven Corriveau, Mike Noël. Il laisse dans le deuil 27 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-fils. De la famille Nadeau, il était le gendre de feu Hilaire Nadeau (feu Philomène Corriveau) et le beau-frère de: feu Ernest, feu Adrienne (feu Gustave Corriveau), feu Jeanne (feu Patrick Corriveau), feu Rosaire (feu Véronique Beaudry), feu Georgette (feu Jules Labonté), Rosanne (feu Jean-Paul Poulin), feu Simone (feu Lucien Nadeau), feu Anselme, feu Marcel (feu Gisèle Corriveau), feu André, feu Lévis (Mariette Laramée), feu Léonce (Constance Beaudoin), feu Aimée-Rose (feu Léopold Labonté), Adonia (feu Lucille Corriveau), Béatrice (feu Renaud Corriveau) et feu Alexandre. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du Manoir de la Montagne de Saint-Malachie et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Kateri-Tékakwhita (pour la communauté de Saint-Léon-de-Standon), 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.