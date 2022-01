MORNEAU, Marcel



Au Pavillon Bellevue, le 10 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Marcel Morneau, époux de madame Madeleine Bouffard, fils de feu Émile Morneau et de feu Laura Gaudreault. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Jean-Pierre Roberge), feu Danielle, Jacques (Diane Beaupré) et Gaétan (Claudia Boucher); ses petits-enfants: Julie (Yannick Descôteaux), Lyne (Emmanuel Mercier) et leur père Pierre Langlois (Diane Dumais), Alexandre (Catherine Poulin), François (Anny France Hudon) et leur père Richard Baron (Sylvie Trottier), Maxime (Maude Godbout), Mathieu (Marilyn Rouleau), Laurence (Félix Lafrenière) et Simon; ses arrière-petits-enfants: Maude, Thomas, Félix, Florence, Simon-Pierre, Nathan, Vincent, Nicolas, Xavier, Delphine, Edouard, Mark et Alexis; ses frères et soeurs: feu Claude (feu Jeannine Blais), Jeannine (feu Jules Valois), feu Réal (Marceline Chagnon), feu Alain (feu Denise Malo), Gaétane (feu Norman Breault), Ghislaine (Jacques Clément), feu Murielle (Maurice Ducharme), Denis (Monique Belisle), feu Nicole (Luc Ricard) et Réjean (Francine Grégoire); la famille Bouffard; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à sa belle DiDi, sa bru, qui a donné temps, amour, écoute et milles attentions pour mon époux, notre père. La famille tient à remercier également tout le personnel du Pavillon Bellevue pour les soins qui lui ont été prodigués et leur bienveillance envers nous.Il a été confié au