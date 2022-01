SOUCY, Raynald



À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 14 janvier 2022, à l’âge de 65 ans, est décédé M. Raynald Soucy conjoint de dame Isabelle Demers. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).suivi de la mise en terre au cimetière Saint-Grégoire-de-Montmorency.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Isabelle ; sa fille Caroline (Étienne St-Hilaire) ; les enfants de sa conjointe : Julie Bourgeault et Pierre Bourgeault (Zoelle Vares) ; ses petits-enfants : Félix, Thomas, Ophélie, Éliane, Zella et Elza ; il laisse également dans le deuil les membres des familles Soucy, Mathieu et Demers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, tantes, oncles et de nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents ; Maurice Soucy et Carmelle Mathieu, ainsi que son frère, André Soucy. Un remerciement est adressé au personnel de l’unité coronarienne de l’Hôtel-Dieu de Québec, tout spécialement au Dr Voisine et aux infirmiers Sylvain et Mélanie pour les bons soins prodigués.