LEROUX, Géraldine



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 10 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Géraldine Leroux, fille de feu dame Gilberte Leclerc et feu monsieur Gérard Leroux. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Réjeanne, Ruth, Marie-Andrée et Claire; son frère Rémi ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.