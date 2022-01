LANDRY, Gertrude Blouin



À l'Hôpital Saint-Raymond-de-Portneuf, le 7 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Gertrude Blouin, épouse de feu monsieur Albert Landry, fille de feu monsieur Charlemagne Blouin et de feu madame Yvonne Don Carlos. Elle demeurait à Saint-Léonard de Portneuf. Elle laisse dans le deuil ses enfants: René (Sylvie McGuire), Céline (Roger Lecompte), Jacques et Chantal (Denis Perreault); ses petits-enfants: Martin (Marie-Ève) et Byanka; sa soeur: feu Lucien (feu Antoinette Roberge), feu Jeanne (feu Roland Webster), feu Raymonde (feu Alcide Daoust), feu Cécile (feu Marc-André Emond), feu Jean-Marie (feu Arlette Klassen), feu Jean-Paul (feu Pierrette Laflamme), feu Raymond (Pierrette Desbiens), feu François (feu Jeannine Landreville), Bernadette (feu Gabriel Julien), Sr Lucie et feu Thérèse (feu Victor Vallières); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Landry: Arthur, André (Hélène Dugas), feu Armand (feu Lise Beaudin), feu Raymond (Pauline Bergeron), feu Wilfrid (feu Pierrette Pépin), Elise (feu Jean-Marc Meloche) et feu Georges; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Régionale de Portneuf pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf. https://fsssp.ca/.