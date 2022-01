DE MONTIGNY, Pierre



Au Centre d'hébergement Domaine St-Dominique, le 10 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Pierre De Montigny, époux de feu dame Gervaise Provençal. Il était le fils de feu monsieur Adjutor De Montigny et de feu dame Eva Tailleur. Natif de St-Pierre de l'Île d'Orléans, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Chantale (Daniel Desroches) et Jean Jean (John Harkins); ses petites-filles: Geneviève (Nicolas Roy) et Isabelle; son arrière-petit-fils Antoine, ses sœurs: Cécile et Rita; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé: Armand, Simone (Charles Boudreau), Anne-Marie, Maurice, Fernande, Rose-Hélène, Jeannine, Élise, Gérard, Adrien (Georgette Boudreau), Joseph (Rita Paradis) et Roger. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du 4e étage du Domaine St-Dominique pour leur humanisme et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.