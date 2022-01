L'HEUREUX, Thérèse



Au CHSLD du Boisé, le 13 janvier 2022, est décédée à l'âge de 95 ans, madame Thérèse L'Heureux, épouse de feu monsieur Benoît Sanfaçon. Elle était la fille de feu monsieur Joseph L'Heureux et de feu dame Maria Paquet. Elle demeurait à Québec. En raison des circonstances actuelles entourant la pandémie, les funérailles seront reportées à une date ultérieure. Nous vous invitons à visiter notre site internet régulièrement pour rester informé de la situation. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Marthe Couture), Richard (Annie Truchon) et Louis (Lucie Kelly); sa belle-fille: Rita Fiset; ses petits-enfants: Caroline, Martine, Mathieu, Annie, Pierre-Anne et Marie-Christine; ses 8 arrière-petits-enfants; sa sœur Annette L'Heureux; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre, outre son conjoint Benoît, son fils Yvon, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD du Boisé, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) via leur site internet: https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.